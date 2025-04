2ª edição gratuita da Favela Gastronômica com pratos até R$ 20 e música ao vivo

Como canta Zeca Pagodinho: “Bota lenha na fogueira, Neném, deixa o feijão cozinhar.” Agora imagine saborear uma feijoada caprichada, um estrogonofe irresistível, um acarajé de respeito e muito mais por apenas R$ 20,00, com música ao vivo, em uma feira gratuita no coração da Zona Norte.

A Favela Gastronômica, organizada pela ONG Voz das Comunidades, está de volta para a sua segunda edição nos dias 12 e 13 de abril de 2025, das 11h às 19h, na Praça de Inhaúma. O evento promete ser um verdadeiro festival de sabores e encontros. Todos os pratos terão preços acessíveis, até R$ 20,00, para que todo mundo possa aproveitar. "Além da boa comida, a ideia é que a Favela Gastronômica seja um grande espaço de conexões e oportunidades. Não tem nada melhor do que conhecer gente nova e provar comida boa, né?", comenta René Silva, fundador do Voz das Comunidades, que estima um público de 10 mil pessoas ao longo dos dois dias.

O evento também valoriza a ancestralidade e as histórias por trás de cada prato. Muitos dos chefs selecionados aprenderam suas receitas com familiares, mantendo viva a tradição da cozinha afetiva. Ao todo, 20 empreendedores gastronômicos foram escolhidos para representar a riqueza e a diversidade da culinária da favela.

E claro, além da gastronomia, a música também vai marcar presença! Leandro Sapucahy, Marquinhos Sensação e Renan Oliveira comandam os shows, enquanto DJs animam os intervalos. Com um espaço quatro vezes maior do que na última edição, a estrutura foi ampliada para garantir mais conforto e conectar diferentes favelas através da cultura e da comida.

A primeira edição foi um sucesso, movimentando R$ 120 mil para os empreendedores locais e R$ 300 mil na comunidade. O público, de cerca de 8 mil pessoas, veio não só do Complexo do Alemão, mas também de Nova Iguaçu, Laranjeiras e Madureira, mostrando como a potência da favela ultrapassa fronteiras. Foram vendidos mais de 5 mil pratos, e segundo pesquisa do evento, 98% dos visitantes aprovaram a comida, com 84% classificando-a como "ótima" e 14% como "boa".

Por: Ana Paula Godói, publicitária e colaboradora do PerifaConnection.