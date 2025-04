Juventude que constrói futuro em favela do Rio

Na Favela do Aço, em Santa Cruz, um megafone virou símbolo de transformação. Foi daí que nasceu o Instituto Levante Aço, fundado por Moanan Couto e Rayane Marques, duas jovens que, ao entrarem na faculdade, sentiram na pele o quanto o acesso à informação e a oportunidade fazem diferença. Inspirados por essa vivência, criaram em 2019 um projeto que convida a juventude local a ser protagonista da mudança.

O nome surgiu da junção entre o território e a proposta: um “levante” da juventude do Aço, que ergue a voz, participa, propõe e transforma. O instituto acredita que só com informação e participação real é possível promover a emancipação da juventude favelada. E mais, não é sobre fazer para eles, é fazer com eles. “A juventude precisa ser vista como parte da solução. Quando a gente se entende como sujeito da mudança, tudo ganha outro sentido”, afirma Moanan.

Com uma metodologia colaborativa e viva, o Levante Aço desenvolve ações culturais e educativas pensadas por e para jovens, fugindo do formato tradicional e engessado. São oficinas, rodas de conversa, eventos e projetos que promovem direitos e fortalecem a autoestima. Nas atividades, os jovens são chamados a pensar o presente e imaginar futuros possíveis para além da sobrevivência. O último projeto se chamou “Na atividade, jovem” e selecionou 20 jovens bolsistas para pensar em estratégias para a região de Santa Cruz, no Rio de Janeiro.

Em um território marcado pela ausência de equipamentos públicos inclusivos e pelo abandono histórico do poder público, o Instituto se torna espaço de acolhimento, formação e mobilização. É sobre garantir não só acesso, mas também o direito de sonhar.

@institutolevanteaco no Instagram ou escrever para projetolevanteaco@gmail.com. E se você se sentiu tocado por essa história e quer fortalecer essa juventude, é só acessar as redes:no Instagram ou escrever para

No mês da juventude, o recado está dado: a favela tem voz, tem força e tem futuro — e o Levante Aço é parte essencial dessa construção.

Por: Ingrid Nascimento, historiadora e colaboradora do PerifaConnection.