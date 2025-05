Cuidado e ancestralidade para mulheres do Rio

No próximo dia 31 de maio, o Instituto de Pesquisas das Culturas Negras (IPCN), no Centro do Rio de Janeiro, recebe a primeira edição do evento Espelhos que Curam, iniciativa voltada exclusivamente para mulheres negras e gordas. A ação integra o projeto Ònà Èwà — expressão em iorubá que significa “Caminho de Beleza” — e propõe o autocuidado como prática política, espiritual e ancestral.

Idealizado pelas produtoras culturais Rayane Rodrigues e Lorraine Rodrigues, o projeto parte da experiência das idealizadoras para oferecer um espaço de acolhimento e fortalecimento coletivo. A proposta é resgatar saberes afro-brasileiros e de terreiro como formas de cura e valorização da autoestima, especialmente em um país onde mulheres negras seguem entre os principais alvos de violência doméstica e intolerância religiosa.

“Criamos esse espaço com muito cuidado, ancestralidade e intenção de fortalecer vínculos e caminhos de cura entre nós. Que sejamos reflexos de amor e empoderamento umas das outras”, reforçam as idealizadoras.

A programação do evento inclui a exibição do documentário Corpos Invisíveis, seguido de uma roda de conversa com a diretora Quezia Lopes. Em seguida, será realizada a oficina “O que reflete no seu espelho?”, conduzida por Lorraine Rodrigues, com dinâmicas terapêuticas voltadas à construção da autoestima e do autoamor.

O projeto não conta com patrocínio e funciona por meio de contribuições voluntárias. A entrada para o evento é mediante contribuição sugerida a partir de R$ 16, com incentivo a valores múltiplos de R$ 8, conforme a filosofia de abundância que orienta a iniciativa.

Serviço:



Evento: Espelhos que Curam

Data: 31 de maio de 2025

Horário: A partir das 13h

Local: IPCN – Av. Mem de Sá, 208 – Centro, Rio de Janeiro

Contribuição sugerida: a partir de R$ 16

PIX: projetoonaewa@gmail.com

Instagram: @ona.ewa