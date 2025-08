JOVENS PERIFÉRICOS PRODUZEM JORNAL SOBRE CLIMA

Periféricos, ribeirinhos, quilombolas, quebradeiras, indígenas, favelados. No último final de semana (25 a 27/07), o PerifaConnection, em parceria com o Voz das Comunidades e a Narra reuniram essa diversidade de vozes potentes para falar sobre Comunicação Popular e Justiça Climática no Lab Clima e Periferias 3.

O Lab é um curso de formação que tem como objetivo preparar jovens lideranças para atuarem no debate sobre clima, meio ambiente e justiça climática, sempre a partir de suas vivências e territórios. Criado em 2021, o projeto inaugurou nesta edição uma nova etapa: a construção coletiva de um jornal impresso que abordará temas urgentes como a crise climática, a justiça social e o meio ambiente, com linguagem acessível e dados relevantes para a vida nas periferias. A publicação será distribuída em comunidades periféricas de todo o país.

Ao longo de três dias, a programação contou com rodas de conversa, oficinas práticas, encontros com especialistas e momentos de planejamento colaborativo. Estiveram presentes jovens comunicadores de diferentes regiões do Brasil, do Norte ao Sudeste, ampliando as trocas entre realidades distintas, mas atravessadas por lutas comuns.

“Duas coisas me marcaram bastante: trabalhar na construção de algo tão importante como esse jornal pra falar do clima e também abordar a COP30 que se aproxima; e poder ter feito tantas conexões com ativistas, coletivos e comunicadores que atuam do outro lado do país”, compartilhou Mauricio Max, comunicador do Periferia Respira, de Manaus.

Colocar a periferia no centro do debate climático não é apenas uma questão de representatividade, é uma necessidade urgente. São os territórios periféricos que já enfrentam, na pele, os impactos da crise ambiental. Valorizar esses saberes e experiências é fundamental para construir soluções verdadeiramente efetivas e enraizadas.