Consulta escuta periferias sobre financiamento climático para COP 30

Em 2025, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) será realizada em Belém (PA), e as periferias do Brasil estarão mais presentes do que nunca. A articulação Periferias em Rede, da Iniciativa PIPA, está em diálogo com lideranças, coletivos e organizações periféricas de todo o país e chega à conferência com um posicionamento firme: sem o financiamento das periferias, não há justiça climática possível.

A proposta é construir um documento de forma participativa e levar os resultados como contribuição real à COP30. A ação acontece entre os dias 30 de julho e 27 de agosto, em formato online, com linguagem acessível e foco nas realidades dos territórios.

O Periferias em Rede é uma iniciativa nacional que conecta territórios periféricos aos debates internacionais sobre clima, raça e justiça. Por meio de articulação política, incidência e produção de narrativas, o projeto busca garantir que as experiências, práticas e soluções já desenvolvidas pelas periferias ganhem visibilidade e protagonismo nas decisões sobre o financiamento climático global.

A Iniciativa PIPA atua há anos no campo da filantropia e do investimento social privado, com o objetivo de ampliar o acesso a recursos para organizações e lideranças periféricas. Com pesquisas inéditas, produção de dados e incidência estratégica, a organização vem impulsionando uma nova forma de pensar o financiamento no Brasil — centrada na justiça, na participação e na equidade.

A COP30 é mais uma oportunidade de mostrar ao mundo que as periferias são protagonistas de práticas ancestrais, sustentáveis e transformadoras, que precisam ser reconhecidas e financiadas com urgência.

Para participar da Consulta Pública, acesse: https://bit.ly/PIPACOP30

Mais informações em: www.iniciativapipa.org