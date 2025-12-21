ASSINE JÁ!
Alô Comunidade

Luta das camelôs vira filme

Documentário surgiu após processo de nada menos que quatro anos de observação
Documentário surgiu após processo de nada menos que quatro anos de observação -

Fugir do 'rapa', enfrentar longas jornadas sob o sol escaldante e ficar horas sem urinar — essas são algumas das muitas demandas na vida de quem trabalha como camelô. Foi ao perceber essas dificuldades que Vinicius Ribeiro, jornalista, decidiu filmar o documentário 'Lute como uma camelô', para retratar os desafios enfrentados pelos trabalhadores urbanos.

O filme surgiu de um processo de observação que durou mais de quatro anos. Ribeiro acompanhou a saga cotidiana do MUCA — Movimento Unido dos Camelôs —, que existe há cerca de 20 anos e reivindica os direitos desses trabalhadores. O documentário é uma homenagem, com apontamentos críticos, às trabalhadoras que buscam seu sustento diariamente nas ruas e calçadas do Rio de Janeiro. O objetivo é informar a população de que as camelôs são mães, sonhadoras e, acima de tudo, mulheres que não se calaram diante das injustiças que enfrentam.

Uma dessas forças de resistência é Maria de Lourdes, que também protagoniza o filme. Há mais de 30 anos percorrendo as ruas cariocas, Maria dos Camelôs, como é popularmente conhecida, criou o MUCA logo após um episódio turbulento. Após o parto, estar em casa não era uma opção; com apenas 15 dias de resguardo, ela precisou trabalhar com suas mercadorias. Ao chegar ao seu tradicional ponto de vendas, Maria foi agredida pela Guarda Municipal, teve o nariz quebrado e precisou retornar ao hospital para uma cirurgia reconstrutiva, pois os pontos da cesariana estavam abertos.

Diante de tantas adversidades, Maria explica a importância do MUCA nos direitos dos trabalhadores informais: "a minha luta é pelos camelôs, para que sejamos reconhecidos como trabalhadores, para todo mundo. Para as pessoas que não têm trabalho formal, não têm carteira assinada, que ocupam as calçadas e os espaços públicos para ganhar dinheiro. É uma luta que venho travando há 23 anos — virou minha bandeira de luta, porque são pessoas que não têm trabalho, não estão na rua porque querem, mas por causa do alto índice de desemprego."

O Coletivo Amendoeira, responsável por dar continuidade aos debates iniciados com 'Lute como uma camelô', já promoveu algumas pré-estreias. A primeira sessão fechada foi no 31º Curso Anual do Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC), na 8 edição do Festival Cine Diversidade e no Sesc Tijuca. A grande estreia está programada para janeiro de 2026. Apoie o MUCA através do PIX: 21993889014. Saiba mais em:
@amendoeiracoletivo, @mucarj e
@lutecomoumacamelo.

Fotogaleria
perifa
perifa Divulgação

Comentários

As mais lidas
    Recomendadas