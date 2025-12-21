'Meeting Of Favela' celebra arte urbana na Baixada

Entre os dias 12, 13 e 14 de dezembro, a comunidade de Vila Operária, em Duque de Caxias, recebeu a 16ª edição do Meeting Of Favela (MOF), considerado o maior mutirão de arte urbana do mundo. Gratuito e aberto ao público, o evento marcou o retorno presencial do festival após a pandemia e celebrou 19 anos de trajetória, reunindo arte, música, educação, tecnologia e empreendedorismo periférico.

Ao longo dos três dias, mais de 700 artistas nacionais e internacionais realizaram intervenções em tempo real, espalhadas por um raio de mais de 4 quilômetros, transformando os muros da favela em telas vivas. A programação contou ainda com shows, batalha de rima, oficinas, exposições, ativações culturais e capacitações, promovendo uma experiência integrada e simultânea na comunidade.

Com o tema "Fronteira Viva - Sentinela das Raízes: Há 19 anos criando o futuro", o MOF 2025 reafirmou a arte periférica como ferramenta de criação de futuro. Para André Kajaman, fundador e diretor executivo do Meeting Of Favela, o território é o centro dessa construção. "A Vila Operária é mais que um território. É uma fronteira viva entre o que fomos, o que somos e o que seremos. Aqui, o muro nunca foi barreira. Sempre foi tela, sempre foi voz", afirma.

Além do impacto cultural, o MOF também movimentou a economia local. Mais de 80 empreendedores e expositores participaram do evento, gerando cerca de R$ 1,5 milhão em faturamento direto, fortalecendo negócios da comunidade e da Baixada Fluminense.

Reconhecido internacionalmente, o Meeting Of Favela consolida Duque de Caxias e a Baixada Fluminense como polo da arte urbana, reforçando que a favela segue resistindo, criando, inovando.