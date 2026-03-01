Pré-vestibular de Acari amplia acesso à universidade

Em um território historicamente marcado pela ausência de políticas públicas educacionais consistentes, o Pré- Vestibular Popular Akari (PVP Akari) busca ampliar o acesso de jovens da periferia ao ensino superior. Criado pelo coletivo 'Fala Akari', o projeto aposta na educação popular e no vínculo com o território para enfrentar desigualdades educacionais.

Segundo o coordenador pedagógico Caio Telles, de 25 anos, a iniciativa nasceu da percepção de que muitos jovens de Acari tinham potencial, mas não se viam como universitários. "A lacuna que buscamos enfrentar não era só de conteúdo — era de acesso, de perspectiva e de pertencimento", afirma.

Educação para além da prova

Diferentemente de cursinhos tradicionais, o PVP Akari se organiza a partir da lógica da educação popular. "O PVP Akari não se resume a preparar para uma prova — ele prepara para a vida universitária e para a vida em sociedade", diz Telles.

O projeto atua em cinco frentes — educacional, pedagógica, comunicação, administrativo-financeira e psicossocial — que estruturam a formação dos estudantes. Segundo o coletivo, já houve aprovações em universidades públicas como UFRJ e Uerj. Entre os desafios estão o financiamento contínuo e a permanência dos alunos, muitos deles divididos entre estudo e trabalho.

As aulas começam amanhã e ocorrem de segunda a sexta, das 18h30 às 21h, e aos sábados, das 9h às 11h. As inscrições presenciais são na Rua União, 5C, em Acari, das 10h às 14h, com apresentação de identidade.

Da descrença à aprovação

Morador de Acari, Luiz Felipe Loteiro Barbosa, de 21 anos, é um dos exemplos do alcance do projeto. Aprovado em Administração na UFRJ, ele conta que a universidade parecia distante. "Eu tinha dificuldade em acreditar que um jovem de família humilde pudesse acessar a universidade", relata.

Durante a preparação, Luiz Felipe conciliava estudo pela manhã e trabalho à tarde e à noite. O ambiente do cursinho, porém, foi decisivo. "Conheci pessoas que almejam um futuro melhor, e isso me fez perceber que a universidade também podia ser uma realidade para mim", diz.

O coletivo mantém chamada aberta para voluntários. Informações no Instagram: @coletivofalaakari e @pvp.akari.