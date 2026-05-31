Encontro de ativistas periféricos

Entre a última sexta e hoje, na Baixada Santista, em São Paulo, o PerifaConnection realiza o Encontro Regional Sul, Sudeste e Centro-Oeste da Rede Nacional de Confluência Periférica. A atividade reúne jovens ativistas periféricos de diferentes regiões do Brasil para compartilhar experiências de atuação em seus territórios, fortalecer conexões e construir coletivamente estratégias de incidência política, mobilização social e fortalecimento das periferias brasileiras.

Entre as atividades realizadas, esteve a visita ao Dique da Vila Gilda, em Santos, considerada a maior favela sobre palafitas do Brasil. O encontro também contou com mesas de debate, rodas de conversa e trocas de experiências promovidas em parceria com o Instituto Procomum.

Ao longo da programação, os participantes debateram temas ligados a cultura, território e participação política, além de refletirem sobre os desafios e caminhos para a atuação em rede nos diferentes contextos regionais do país.

"A força das juventudes periféricas é uma das maiores potências que o Brasil tem. Os territórios têm produzido muitas alternativas para conseguir garantir o bem-viver apesar das desigualdades, e a juventude tem esse papel de organizar e conectar os territórios. Por isso, é tão transformador reunir essas lideranças comunitárias para que elas possam trocar experiências e confluir", afirma Thuane Nascimento, diretora executiva do PerifaConnection.

Para acompanhar e saber mais sobre a Rede de Confluência Periférica, siga o Instagram @perifaconnection.