Coletivo promove atividades culturais em comunidades do Rio

Desde 2025, o Coletivo Subúrbia - Casa de Cultura vem fazendo uma importante iniciativa de circulação cultural, fortalecendo produções artísticas e comunitárias nas favelas do Rio. Criado em agosto, o projeto promove atividades gratuitas, acessíveis e itinerantes em diferentes pontos da cidade, levando cultura, formação, diversidade e transformação social.

O projeto surgiu com a proposta de potencializar iniciativas culturais já existentes nestes territórios, levando infraestrutura, formação, intercâmbio artístico e recursos para coletivos, produtores culturais, artistas independentes e espaços comunitários. Segundo o coletivo, a iniciativa busca fortalecer uma rede cultural suburbana e periférica por meio da circulação entre diferentes regiões da cidade.

Durante este quase um ano, o projeto já realizou ações em territórios como Rocinha, Cidade Alta, Vila Vintém, Mangueira e Mirante da Babilônia, promovendo oficinas, palestras, apresentações artísticas, feiras culturais e rodas de conversa com diferentes públicos e linguagens culturais. A programação sempre reúne debates e atividades voltadas à cultura periférica, diversidade LGBTQIA , sustentabilidade, empreendedorismo feminino, economia criativa, arte- educação e inclusão social. O projeto também realiza feiras culturais e ações voltadas à diversidade, empreendedorismo periférico e economia criativa, reunindo artistas, expositores, coletivos independentes e empreendedores das comunidades em espaços de convivência, formação e geração de renda.

Segundo Tiago Mathias, coordenador da iniciativa, o principal objetivo é fortalecer os territórios através da cultura e ampliar as conexões entre artistas, coletivos independentes e agentes culturais da cidade. "O Subúrbia nasce da necessidade de fortalecer quem já produz cultura dentro das periferias. Nosso objetivo é circular pelos territórios levando estrutura, formação e possibilidades de troca entre artistas, produtores e coletivos culturais, fortalecendo uma rede cultural periférica cada vez mais conectada", explica.

Com programação gratuita, acessível e itinerante, o Coletivo Subúrbia - Casa de Cultura segue busca ampliar sua atuação em diferentes comunidades do Rio de Janeiro, promovendo cultura, formação e valorização das identidades periféricas através da arte, da diversidade e da participação comunitária.