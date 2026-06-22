JORNALISTAS SÃO CENSURADOS

Desde o dia 28 de maio de 2026, o Tapajós de Fato, mídia independente de comunicação e jornalismo popular, está com sua conta do Instagram suspensa. Inicialmente, o perfil foi bloqueado e, logo em seguida, suspenso sem justificativas claras por parte da plataforma.

No ocorrido, a equipe do Tapajós de Fato recebeu uma notificação informando a possibilidade de apresentar recurso e seguiu todos os procedimentos solicitados para contestar a decisão. Apesar disso, dias depois, recebeu a informação de que a conta havia sido desabilitada e que as informações vinculadas ao perfil poderiam ser permanentemente excluídas.

O Tapajós de Fato tem foco e comprometimento com a cobertura de temas socioambientais e de comunidades tradicionais do Pará, pautando principalmente a Amazônia, povos indígenas, cultura popular, território e política. Neste ano, a conta no Instagram (@tapajosdefato), que reunia uma comunidade de 90 mil seguidores, completaria 6 anos em agosto.

"Os únicos retornos da Meta foram respostas automáticas negativas aos pedidos de verificação de identidade, mesmo após termos realizado os procedimentos solicitados. E, após a negativa das verificações, eles nos baniram completamente. Estamos há mais de 20 dias sem nenhuma resposta oficial, mesmo tendo formalizado o contato com o escritório da empresa no Brasil", afirmou João Paulo, repórter e coordenador de projetos no Tapajós de Fato.

O jornalismo independente é um dos principais caminhos para enfrentar a desinformação, disputar narrativas e contribuir na defesa da democracia. Há anos, iniciativas de comunicação popular e independente têm resgatado a memória de seus territórios e produzido informações de interesse público para suas comunidades.

A suspensão da conta representa não apenas uma perda de alcance, mas também uma ameaça à autonomia de iniciativas que utilizam as plataformas digitais como ferramentas de comunicação e mobilização pela defesa dos direitos humanos.

"Enxergamos esse caso como uma nítida tentativa de silenciamento que prejudica não apenas o alcance dos nossos trabalhos, mas também o debate público, a democracia e todas as pessoas que se fortalecem a partir do que é feito pelo Tapajós de Fato e circula no Instagram", comenta João Paulo.

Essa suspensão representa um grave ataque à liberdade de expressão e ao direito à informação. O caso levanta uma questão urgente: até que ponto vamos permitir que as grandes 'big techs' definam quando, como e quais vozes poderão circular nas plataformas digitais?

O Tapajós de Fato segue produzindo suas reportagens através do site www.tapajosdefato.com.br e se comunicando com o público pela conta @webradiobanzeiro no Instagram.



