Visibilidade LGBTQIA na arte de ERMMO

Hoje é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBT , momento para celebrar a diversidade e a liberdade de expressão. A escolha da data tem como referência a Revolta de Stonewall, em Nova Iorque, nos EUA, em 1969. Considerado um marco, o objetivo dos protestos consistiu em lutar contra a discriminação e a violência policial. No Brasil, vale destacar o Levante do Ferro's Bar, em São Paulo. Motivado por um ato de censura, aconteceu no dia 19 de agosto de 1983 e tornou-se símbolo da resistência lésbica. Mais tarde, em 1997, ocorreu a 1ª Parada do Orgulho, na capital paulista, considerada hoje a maior do mundo.

Até o início dos anos 2000, havia uma escassez de representatividade LGBT na grande mídia, no entanto, sobravam estereótipos. Quantas vezes termos foram usados para diminuir, ofender ou ridicularizar? Desde cedo, quem não segue as regras impostas pela heteronormatividade se torna vítima de preconceito. 'Ande direito, fale grosso, não chore'. Em vez de respeito às diferenças, estimula-se o ódio e a ignorância. O Brasil lidera o ranking de LGBTfobia. De outro lado, a militância política tem reivindicado justiça social, viver sem medo e amar em voz alta. Nos últimos anos, os direitos civis aumentaram significativamente, mas ainda há muito o que conquistar.

As datas, como 28 de junho, viabilizam a promoção da história, memória e legado da comunidade LGBT . É preciso conhecer quem veio antes, pavimentou o caminho e defendeu a nossa existência. Interessado nessa questão, Silas Sena, também conhecido pelo nome artístico ERMMO, criou o projeto 'Construtivismo Queer'. Iniciado em 2023, até o momento homenageou diversas personalidades brasileiras, em sua maioria negras e periféricas, como Vera Verão, Lacraia e Madame Satã. Apropriando-se da estética do Construtivismo Russo, busca transmitir dignidade e ancestralidade. Igualmente, nos convida a desconstruir narrativas hegemônicas.

Para ERMMO, a arte desenvolve um olhar crítico e sensível, além de gerar identificação e pertencimento. Morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, tem se dedicado ao lambe-lambe, disponível no espaço público. As obras, em formato de bandeira, participam de exposições, sendo a mais recente na Areninha Cultural Herbert Vianna, na Maré, Zona Norte do Rio. Sob a curadoria de Affonso Dalua e Gael Affonso, a coletiva reúne artistas LGBT de territórios periféricos, lembrando da importância de abordar temas duplamente à margem. Portanto, uni-vos contra toda forma de opressão!