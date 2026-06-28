Marcha das mulheres negras na Baixada

A Baixada Fluminense receberá a 1ª Marcha das Mulheres Negras da região no próximo dia 5. O evento será realizado em Queimados, com concentração a partir das 9h na Praça Nossa Senhora da Conceição, na Vila das Mangueiras, e encerramento às 19h no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU), no bairro São Roque. A expectativa é reunir entre mil e duas mil pessoas.

A marcha será realizada em formato de cortejo e terá cinco paradas temáticas, abordando pautas centrais para a população negra da região: saúde da mulher negra; desaparecimento forçado e segurança pública; violência doméstica e feminicídio; moradia, justiça climática e questões rurais e urbanas; educação e cultura.

Durante o percurso, será apresentada uma carta manifesto assinada por lideranças de diferentes municípios da Baixada Fluminense.

A mobilização é fruto de um processo de articulação das mulheres negras do território. A primeira Marcha das Mulheres Negras de Queimados aconteceu em julho de 2024 e fortaleceu a organização local, ampliando o diálogo com o Fórum de Mulheres Negras do Estado e com representantes do poder público.

Segundo as organizadoras, o movimento também contribuiu para a articulação de uma delegação da Baixada Fluminense para a Marcha das Mulheres Negras realizada em Brasília, em novembro de 2025.

"Este acúmulo coletivo de experiências em organização de ações descentralizadas, como roda de conversas, formações, participação em audiências públicas e plenárias no território da Baixada, fez nascer nas mulheres daqui o desejo de ampliar o alcance da marcha", afirma Gisele Castro, diretora da ONG Golfinhos da Baixada.

Além da caminhada, a programação inclui roda de samba, feijoada, atividades recreativas para crianças e uma feira com artesanato, culinária e produtos agroecológicos.