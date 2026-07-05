Uma força para a Penha e o Alemão

Mais de 150 projetos em 14 cidades. Um só objetivo: fortalecer quem constrói soluções todos os dias dentro das favelas e periferias da Região Metropolitana do Rio (RMRJ). Esse é o Edital Agenda Rio 2030, iniciativa do Fundo Casa Fluminense que já apoia organizações comunitárias da região metropolitana há mais de seis anos.

A Casa Fluminense acredita que o enfrentamento das desigualdades é uma tarefa coletiva e que essa transformação precisa ser protagonizada pelas lideranças que estão na base, construindo e elaborando tecnologias sociais e ancestrais para sustentar seus territórios. Por isso, por meio do Edital Agenda Rio 2030, um programa de fi lantropia territorial, ela busca descentralizar e desburocratizar o acesso aos recursos para fortalecer quem já faz muito com pouco.

Este ano, em uma edição especial, o edital é direcionado a organizações dos Complexos da Penha e do Alemão. Os acontecimentos de 28 de outubro de 2025, quando esses territórios viveram a operação policial mais letal da história, evidenciaram, mais uma vez, a necessidade de ampliar o apoio a quem segue de pé antes, durante e depois das crises. É necessário fortalecer institucionalmente quem atua nesses territórios na linha de frente contra diferentes formas de violência, defendendo direitos, preservando a memória e contribuindo para que novos futuros sejam possíveis.

Serão selecionadas 13 organizações, formalizadas ou não, que já desenvolvem ações contínuas e são comprometidas com a redução das desigualdades e a defesa dos direitos humanos e da democracia, especialmente aquelas alinhadas à Agenda Rio 2030, à Agenda Penha 2030 e ao Plano de Ação Popular do Complexo do Alemão.

As organizações selecionadas vão receber apoio financeiro que pode ser usado para estruturação jurídica e administrativa, compra de equipamentos, formação e capacitação de equipe, remuneração de pessoas e elaboração de planejamento estratégico, entre outros usos. Elas ainda vão contar com acompanhamento institucional e uma trilha formativa, com oficinas sobre organização financeira, captação de recursos, elaboração de projetos e construção de narrativas institucionais.

A ideia é garantir que essas iniciativas continuem fazendo a diferença e construindo novas possibilidades de futuro em seus territórios. As inscrições foram prorrogadas e ficam abertas até o dia 12 de julho. O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da Casa Fluminense: casafluminense.org.br