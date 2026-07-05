Transperiferia chega à Maré

Imagine uma feira protagonizada por mulheres trans e travestis, moradoras de favelas e periferias. É o que a Feira Transperiferia Regional realizou nos dias 1 e 3 deste mês, na Maré, visando promover o empreendedorismo trans. O empreendedorismo é uma forma de fortalecer direitos e a autonomia de mulheres trans e travestis, uma vez que muitas dessas mulheres vivem em vulnerabilidade social.

A iniciativa integra o projeto Transperiferia, desenvolvido pelo Grupo Conexão G, e tem como objetivo criar espaços de encontro, aprendizado, fortalecimento de redes e promoção da autonomia econômica e social da população trans das periferias.

Durante a programação do evento, as participantes tiveram acesso a atividades voltadas para quatro eixos fundamentais: formação crítica e cidadã, acesso a direitos e políticas públicas, trabalho, empreendedorismo e geração de renda, e incidência política e produção de dados.

"A feira teve como objetivo expandir as oportunidades de redes entre pessoas LGBT , principalmente mulheres trans e travestis que estão inseridas dentro de uma perspectiva de trabalho e renda e como podemos pensar o empreendedorismo de forma crítica, compartilhando informações e dialogando a partir de rodas de conversa", disse Nlaisa, coordenadora pedagógica do Conexão G e organizadora da feira.

É primordial a construção de espaços e oportunidades para que se sintam cada vez mais pertencentes, além de ações que possibilitem a circulação de renda entre pessoas LGBT .