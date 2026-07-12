Oportunidade de aprender

'Nunca é tarde para aprender". A frase é de Alzira Oliveira, de 93 anos, uma das alunas de informática do Projeto Menina-Moça Mulher (PMMM), que funciona na Lapa, região central do Rio. Enquanto frequenta uma das salas de aula do espaço, a aposentada simboliza um aspecto que atravessa as diferentes histórias das mulheres atendidas ali. Independentemente da idade, muitas chegam ao projeto em busca de recomeços.

Criado pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde Carlos Chagas (ISCSCC), o PMMM oferece atendimento gratuito em saúde, assistência social e qualificação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Desde o início das atividades, em 2022, já foram realizados mais de 4 mil atendimentos em medicina da família, 1,8 mil consultas ginecológicas e 2,3 mil atendimentos em saúde mental.

O projeto aposta em um modelo de atendimento que busca enfrentar fatores que costumam caminhar juntos na vida de mulheres em situação de vulnerabilidade, como violência, pobreza, dificuldades de acesso aos serviços públicos e exclusão do mercado de trabalho.

Segundo a instituição, 55% das mulheres atendidas vivem em situação de rua, em abrigos ou ocupações. O perfil também revela desigualdades raciais. Cerca de 74% das usuárias são mulheres negras, sendo 38% pretas e 36% pardas. Além disso, 84% têm, no máximo, o ensino fundamental completo.

Para a coordenadora executiva do PMMM, Marília Oliveira Correa de Brito, a escolha da Lapa para sediar o projeto partiu justamente da concentração de mulheres submetidas a sucessivas violações de direitos na região e por mulheres de regiões periféricas terem acesso simplificado à localidade.

"O projeto foi concebido como um equipamento voltado à promoção da cidadania contribuindo para que essas mulheres deixassem de ocupar uma posição de mera sobrevivência e passassem a ser reconhecidas como protagonistas de suas próprias trajetórias", afirma.

A proposta parte da compreensão de que saúde e autonomia econômica estão diretamente relacionadas. Além dos atendimentos individuais, o projeto desenvolve oficinas para geração de renda e capacitação profissional. As interessadas podem procurar a unidade na Avenida Mem de Sá, 254, na Lapa ou realizar a inscrição pelo WhatsApp (21) 99247-1163. O Instagram do projeto é @projetomeninamocamulher.