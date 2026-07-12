Estudantes da Baixada representam o Brasil em Nova York

Estudantes da rede pública de ensino da Baixada Fluminense vão representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Matemática, que será realizada entre os dias 26 e 31 de julho, em Nova York, nos Estados Unidos. A delegação é formada por alunos do projeto Sala de Aula Invertida Criativa de Matemática Aplicada, desenvolvido pelo Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, em Nilópolis.

Desde 2019, a equipe vem acumulando conquistas em competições internacionais de matemática. Já conquistou medalhas de bronze na China, nos Estados Unidos e na Coreia do Sul e, em 2025, alcançou seu melhor resultado com a medalha de ouro no Japão. Os estudantes também colecionam medalhas e menções honrosas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

"Nossa expectativa é muito positiva. Contamos com estudantes experientes, que já participaram de competições internacionais e chegam bem preparados para este desafio. Além do aprendizado em matemática, o projeto amplia a formação acadêmica dos alunos ao proporcionar experiências que vão além da sala de aula", afirma o professor Fernando Rocha, coordenador do projeto.

Antes do embarque, porém, a equipe enfrenta outro desafio. Moradores de periferias da Baixada Fluminense e em situação de vulnerabilidade social, os estudantes mobilizaram uma vaquinha para arrecadar recursos destinados à compra de roupas de frio, malas e outros itens essenciais para a viagem.

Para Miguel Barros, de 15 anos, integrante da delegação, a emoção é grande. O estudante conta que ainda está assimilando a oportunidade de representar sua escola, sua cidade e o Brasil na etapa global da Copernicus Mathematics Olympiad (CMO), que acontece na Universidade Columbia.

"A ficha ainda está caindo. Vou representar minha escola, minha cidade e o Brasil em uma competição internacional. É uma conquista que mudou a minha vida, e espero que, com esse apoio, a nossa equipe consiga viver esse momento e mostrar todo o nosso potencial", finalizou o jovem.