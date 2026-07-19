Formação cultural na Baixada

O espaço Gomeia Galpão Criativo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, promoveu na última quinta um encontro de Formação Cultural com o objetivo de fortalecer os Sistemas de Cultura e promover o diálogo sobre políticas culturais, participação social, diversidade, inclusão e o novo Plano Nacional de Cultura, atualmente em tramitação no Congresso.

O encontro foi voltado para conselheiros de cultura, artistas, produtores e produtoras, agentes culturais, trabalhadores da cultura e gestores públicos das cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias, Magé, Mesquita, Nilópolis e São João de Meriti.

Após a aula, também ocorreu a exibição da 'Sessão Novos Cineastas', iniciativa dedicada a valorizar a produção audiovisual local, com o lançamento do mini curta-metragem 'Fala Comigo', adaptado da obra de Tennessee e estrelado pelos atores Natália Ramos e Edilson Salles, ambos da Baixada.

Clara de Deus, gestora do Gomeia Galpão Criativo, afirma que sediar a formação do Ministério da Cultura reafirma o compromisso com o fortalecimento da cultura na Baixada Fluminense. "Abrir as portas para o processo formativo é contribuir para que artistas, produtores, gestores e agentes culturais tenham mais acesso à informação, participação e instrumentos para fortalecer as políticas culturais em seus municípios".

A gestora também comenta que o encontro tem como objetivo principal ajudar as pessoas a compreenderem como funciona o Sistema Nacional de Cultura, que organiza a política cultural no Brasil, mostrando como União, estados e municípios se articulam para garantir o acesso às políticas públicas de cultura. "A ideia é capacitar os participantes para fortalecer a gestão da cultura e ampliar a participação da sociedade na construção das políticas culturais em seus municípios", acrescenta.

Os Encontros de Formação Cultural são uma iniciativa do Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria de Articulação Federativa e Comitês de Cultura. No próximo dia 30, acontece o segundo encontro, que será no Palácio Capanema, no Centro do Rio.