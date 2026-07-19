Yoga de Rua leva à prática pessoas em vulnerabilidade social

Quebrar barreiras, conviver com o outro, perceber poesia e generosidade na fé no humano: assim o Yoga de Rua leva sua prática às pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. O projeto surgiu em dezembro de 2015, como desdobramento do trabalho já realizado por André Andrade. Na época, o professor meditava e convidava as pessoas a permanecer para meditar, conversar e estudar sobre yoga.

O objetivo do Yoga de Rua é que quem vive em situação de grande insegurança possa participar, conviver e, aos poucos, acessar outras ações inclusivas. Em 2018, ocorreu o primeiro retiro, voltado ao aprofundamento da prática e do convívio. Desde então, já foram realizadas seis edições. Anualmente, o grupo promove entre 12 e 20 passeios culturais. Este ano, foi criado um clube de corrida com os alunos mais frequentes.

Andrade relata que manter um grupo sólido por meio do voluntariado é um desafio. "Estamos em contato com as situações de maior miséria das grandes cidades. Falta tudo. As políticas públicas são cínicas. Então, a yoga traz paz, mas o desafio é lidar com a raiva de ver tanta injustiça e crueldade na nossa cara. Essa é a contradição humana", afirma.

Com mais de 10 anos de atuação, o Yoga de Rua busca sua sustentabilidade por meio de doações mensais, feitas principalmente pelo site Benfeitoria (benfeitoria.com). Os recursos arrecadados são utilizados para a compra de alimentos, quando não há voluntários disponíveis para preparar e entregar as refeições. Essas ações ajudam a diminuir os custos mensais e fortalecem a integração amorosa com o grupo.

Quando não há voluntários, os insumos para os almoços são fornecidos pelos coordenadores, com um custo médio de 16 reais por refeição. Atualmente, há uma campanha de financiamento coletivo semestral para cobrir os custos dos almoços. Quem contribui com pelo menos 50 reais por seis meses, até novembro, pode concorrer a uma vaga no retiro, além de ganhar uma ecobag e uma camiseta. Para que deseja contribuir, o Pix é

doacao@yogaderua.org