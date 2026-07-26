Mulheres negras na liderança do PerifaConnection

Enquanto mulheres negras seguem sendo minoria nos espaços formais de poder, organizações da sociedade civil têm construído experiências que desafiam esse cenário. No PerifaConnection, plataforma de conexão e confluência das periferias brasileiras, a gestão é conduzida por quatro diretoras negras e periféricas: Thuane Nascimento (RJ), Jú do Coroadinho (MA), Vitória Galvão (AM) e Karina Penha (MA). Juntas, elas definem as estratégias e a incidência política da organização.

A realidade do PerifaConnection contrasta com os dados sobre representação no Brasil. Embora as mulheres negras representem cerca de 28% da população brasileira, elas ainda enfrentam barreiras históricas para acessar cargos de liderança nos setores público, privado e no terceiro setor. A desigualdade é resultado da sobreposição de marcadores como raça, gênero e classe, que limitam o acesso aos espaços de decisão e poder.

Com atuação em diferentes regiões do país, o Perifa trabalha para potencializar juventudes negras periféricas por meio da articulação, da formação e da ocupação política de espaços. Desde sua criação, a organização parte do entendimento de que as periferias produzem conhecimento, cultura e soluções para enfrentar os desafios do país. A liderança formada por mulheres negras e periféricas influencia diretamente a definição das prioridades institucionais e a forma como a organização constrói suas ações e produz narrativas sobre os territórios.

"A diretoria do PerifaConnection reflete a diversidade das periferias brasileiras. Somos mulheres negras de diferentes estados do país que, há anos, atuam na luta pelo bem-viver, pela justiça social e pela reparação histórica. Apostamos nesse modelo de gestão porque entendemos que, embora as periferias compartilhem desafios comuns, cada território tem suas especificidades. Nossa gestão também reconhece uma realidade das periferias: muitas das lideranças que fazem projetos acontecerem são mulheres negras que, mesmo sem ocupar cargos formais de poder, articulam redes, mobilizam pessoas e sustentam transformações cotidianas", afirma a diretoria da organização.

Nesse sentido, a reflexão da filósofa e ativista Angela Davis permanece atual: "Quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela".