Livro sobre Letramento Racial é lançado no Rio

Aconteceu na semana passada o lançamento do livro 'Manual do Letramento Racial: um convite à consciência, à ação e à transformação'. A obra, de autoria da mestre em relações étnico-raciais e escritora Luiza Mandela, promove uma reflexão profunda sobre o racismo estrutural no Brasil e apresenta o letramento racial como ferramenta fundamental para a transformação social.

Dividido em seis capítulos, o livro mapeia o racismo em suas vertentes estrutural, institucional, interpessoal e recreativo, além de oferecer dinâmicas e reflexões para que o próprio leitor compreenda sua identidade racial. O texto também resgata os saberes e as contribuições de civilizações africanas anteriores à escravidão, com o objetivo de promover uma educação baseada na memória e no orgulho. Alinhada à produção intelectual negra brasileira contemporânea, a obra conecta raça, gênero e sexualidade, e evidencia que o combate ao racismo caminha ao lado do enfrentamento à LGBTQIAPN fobia.

"O livro vem sendo construído a partir da minha trajetória enquanto educadora antirracista com o objetivo de compartilhar conhecimentos com cada vez mais pessoas acerca do letramento racial e foi escrito com muito carinho , pensando de forma didática a ampliar o repertório do leitor acerca de uma temática tão importante e urgente. Sem letramento racial não há democracia", destaca Luiza Mandela.

Na obra, a escritora reúne a sua experiência na educação pública - que acontece desde 2012 - na Gerência de Alfabetização e Anos Iniciais (GAI) e na Escola de Formação Paulo Freire (EPF), e atuou como gerente de Relações Étnico-Raciais. Atualmente, está à frente da Mandela Consultoria Antirracista, que combate o racismo estrutural e promove a equidade racial em instituições públicas, privadas e no setor educacional.

O livro está à venda no site da Editora Manole e custa R$ 89 na versão física e R$ 78 na versão digital.