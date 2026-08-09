Pai atípico promove inclusão na CDD

Promover mudança social na Cidade de Deus através de um novo olhar. É assim que André Melo, 51 anos, fundador da Nóiz Projeto, busca a inclusão de crianças e adolescentes.

Desde 2018, a ONG está localizada no Brejo, uma das áreas mais vulnerabilizadas da comunidade. Para que tal experiência acontecesse, na empresa onde André trabalhou, ele era responsável por destinar doações de uma campanha de Natal, tendo assim seu primeiro contato com os moradores, algo que foi determinante na construção de um sonho.

Hoje, a Nóiz tem uma sede própria na comunidade e atende cerca de 250 crianças inscritas, impactando aproximadamente 500 famílias direta e indiretamente, com projetos nas áreas de educação, cultura, esporte e assistência social. "Não é uma ação pontual. É uma estrutura com responsabilidades, gestão e compromisso com resultados", destaca Melo.

Com sensibilidade e atenção, André Melo é pai de dois filhos, de 23 e 12 anos, sendo o caçula no espectro autista. A partir da sua realidade como pai atípico, o publicitário ampliou a atuação da ONG para apoiar famílias que vivem a mesma situação.

Nesse sentido, recentemente foi criada a sala multissensorial Rafael Dias, um espaço terapêutico voltado para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que conta com profissionais da saúde atendendo três vezes por semana cerca de cinco crianças por dia.

A cada conquista uma mudança. André Melo explica como é o amor de pai e liderança comunitária: "Tem uma série de comprometimentos, mas também é o amor mais honesto que você pode conviver. Você precisa mudar a forma de enxergar a vida, sem preconceitos, com respeito, afeto. Ser pai de uma criança autista é acordar todos os dias sem saber o que vai acontecer, mas sempre esperando que seja o melhor. É viver um dia de cada vez".

Para continuar esta jornada pela transformação, a chave pix é 33764799000141. Saiba mais em: @noizprojetosocial.