Natural de Paulista, Pernambuco, Naildo é filho de Erondina e Paulo, esposo da pastora Cristina e pai de Isabelle e Estevão. É flamenguista e pai de pet - Bartolomeu e Eva. Assistente social, teólogo e pastor, construiu sua trajetória a partir da fé, do compromisso com a justiça social e da atuação comunitária. Morador do Parque Beira Mar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, conhece de perto os desafios e as potências do território onde vive.

Nos anos 2000, fundou a Igreja Batista da Nova Aliança, situada na mesma localidade em que mora com a família, que, ao longo de mais de duas décadas, se tornou não apenas um espaço de cultos e vivência da fé, mas também um importante ponto de mobilização e acolhimento para os moradores de Duque de Caxias.

Quem conhece o pastor Naildo provavelmente já o viu por aí carregando uma cesta básica nos ombros, dando carona para alguém que precisava chegar ao hospital ou parando na rua para oferecer uma oração. Para ele, a fé também se manifesta no cuidado cotidiano e na disposição para estar ao lado de quem mais precisa.

Ao longo dessa trajetória, o pastor Naildo e a Igreja Batista da Nova Aliança já distribuíram mais de 1.500 cestas básicas e contribuíram para que mais de 300 pessoas passassem por processos de reabilitação. São ações que fazem parte de uma atuação comunitária construída há mais de 20 anos, colocando a solidariedade, o cuidado e a defesa dos direitos humanos no centro de sua caminhada.

Neste Dia dos Pais, falar do pastor Naildo é falar também de uma paternidade que ultrapassa os laços de sangue. Ele se tornou, ao longo dos anos, pai de multidões: de filhos e filhas de fé que chegaram à igreja em busca de acolhimento e encontraram nele uma palavra de conforto, uma oração, um abraço, um líder disposto a caminhar junto.