Moradores se unem contra o lixo

Moradores da Ipuca, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, estão se mobilizando para enfrentar um problema antigo do bairro: o acúmulo de lixo nas ruas. Por meio do Projeto Colabora Ipuca, a comunidade criou formas de enfrentar a coleta irregular e o descarte inadequado de resíduos, com mutirões de limpeza e ações de conscientização.

O trabalho foi desenvolvido pelo Grupo Nova Ipuca em parceria com jovens lideranças da Rede Manas, com apoio de um edital da organização Hivos. Segundo Bruna Santos, de 31 anos, empreendedora e integrante do grupo, o projeto fortaleceu uma mobilização que já acontecia na comunidade e ajudou a instalar duas novas lixeiras na Rua Expedicionário Moisés de Oliveira (59).

"O projeto saiu do papel com a construção da primeira lixeira comunitária, pensada como um ponto de coleta para atender moradores que não tinham acesso ao serviço de coleta de lixo, principalmente porque o caminhão não conseguia acessar algumas ruas e retornava antes de atender toda a região", explicou.

A iniciativa deu origem à cartilha 'Por uma nova Ipuca: caminhos para a justiça ambiental e climática no Jardim Catarina', que reúne os principais problemas socioambientais da região e soluções encontradas pela própria comunidade. Lançada na primeira semana de agosto, a publicação já foi distribuída e está disponível no link da bio do Instagram do @gruponovaipuca.

O problema da coleta e do descarte de lixo também se espalha por todo o município, o segundo mais populoso do estado do Rio de Janeiro. São Gonçalo está entre as 20 piores cidades do Brasil no Ranking do Saneamento 2026, do Instituto Trata Brasil (ITB), com apenas 23,20% do esgoto tratado.

"Sabemos que São Gonçalo, como um todo, enfrenta problemas relacionados ao acúmulo de resíduos sólidos e à irregularidade na coleta. Diante dessa realidade, o projeto busca criar soluções coletivas para melhorar o descarte dos resíduos, reduzir os pontos de acúmulo de lixo e promover mais cuidado, consciência ambiental e qualidade de vida no território", acrescentou Bruna.