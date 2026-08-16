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Observatório de favelas completa 25 anos

Como parte das comemorações, acontecerá um festival gratuito na Maré

Evento gratuito acontecerá na Maré, no próximo sábado,com diversas atrações
Evento gratuito acontecerá na Maré, no próximo sábado,com diversas atrações -

O Observatório de Favelas completa 25 anos de atuação reafirmando seu compromisso com a transformação das narrativas sobre favelas e periferias e com a construção de cidades mais justas e democráticas. Fundada em 2001, no Conjunto de Favelas da Maré, a organização tornou-se referência nacional e internacional em pesquisa, formação, comunicação, produção cultural e incidência política, alcançando cerca de 180 mil pessoas diretamente por ano.

Criado em um contexto em que as favelas eram frequentemente associadas à violência e à precariedade, o Observatório surgiu para disputar essa visão. A partir do chamado Paradigma da Potência, a organização reconhece esses territórios como espaços de criação, conhecimento, organização e produção de direitos. Ao longo de sua trajetória, contribuiu para ampliar debates sobre direito à cidade, segurança pública, educação, cultura, justiça racial, comunicação e participação democrática.

Entre as iniciativas desenvolvidas estão o Conexões de Saberes, que contribuiu para a permanência de jovens de origem popular nas universidades e foi incorporado pelo Ministério da Educação como política pública em 33 universidades federais, além de projetos culturais e formativos como Imagens do Povo, Galpão Bela Maré, ELÃ - Escola Livre de Artes e ESPOCC - Escola Popular de Comunicação Crítica.

Atualmente, a atuação está organizada em cinco eixos: Direito à Vida e Segurança Pública, Políticas Urbanas, Educação, Comunicação e Arte e Território. As frentes articulam pesquisa, formação, cultura e incidência política para fortalecer direitos e valorizar os saberes produzidos nas periferias.

Como parte das comemorações, o Observatório realiza o Festival DE FAVELAS no próximo sábado, no Galpão Bela Maré. Gratuito, o evento reunirá pesquisadores, artistas, lideranças comunitárias, movimentos sociais, gestores públicos e moradores em uma programação com debates, exposição, cinema, oficinas e música.

"Celebrar os 25 anos do Observatório de Favelas é reconhecer uma trajetória construída coletivamente. Nenhuma instituição chega a esse marco sozinha. Essa história foi tecida por muitas contribuições que, ao longo dessas duas décadas e meia, acreditaram que as favelas e periferias são territórios de potências e direitos", afirma Isabela Souza, que integra a diretoria do Observatório de Favelas

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