Comer bem é um direito!

Domingo é dia de lazer, descansar e aproveitar a família, comer algo diferente e tomar aquela cervejinha enquanto curte um futebol. Agora, imagine viver tudo isso em um festival gastronômico na própria favela, conhecendo os sabores e as histórias de quem movimenta a economia local?

Na Maré, Zona Norte do Rio, essa experiência tem nome: Festival Comida de Favela. Em sua quarta edição, o evento reúne 16 estabelecimentos e conquistou o prêmio de Melhor Festival Culinário da América Latina no World Culinary Awards 2026. Mas sua importância vai além da premiação.

Segundo o IBGE, 27,6% dos domicílios brasileiros enfrentavam algum grau de insegurança alimentar em 2023. Comer bem não deve ser privilégio de quem pode pagar, mas um direito que precisa ser garantido. Ter acesso a alimentos de qualidade é fundamental para a saúde e a dignidade de toda a população.

Na Maré, falar de alimentação também é falar de trabalho e renda. O Censo de Empreendimentos da Maré, realizado pela Redes da Maré em 2014, identificou 3.182 negócios no território, dos quais 1.118 eram ligados à alimentação. São bares, pensões e restaurantes que sustentam famílias e preservam tradições.

"O Comida de Favela é uma celebração da cultura alimentar mareense. A gente quer dar visibilidade para esse ecossistema empreendedor, para os saberes das mulheres e para a ancestralidade nordestina que fazem parte da gastronomia da Maré", afirma Mariana Aleixo, coordenadora da Casa das Mulheres da Maré e uma das idealizadoras do festival.

A programação reúne pratos inspirados em histórias familiares, influências nordestinas e na memória da pesca na Baía de Guanabara. Nas caravanas gastronômicas, moradores guiam visitantes por cerca de cinco estabelecimentos do circuito, aos sábados e domingos, a pé ou de van.

O festival também lançou a campanha Maré sem Assédio, que oferece formação às equipes dos estabelecimentos para prevenir situações de assédio e acolher mulheres.

Realizado pela Redes da Maré, com patrocínio do BNDES, o evento acontece até 30 de outubro. Para conhecer os pratos, os empreendedores e a programação, acesse o Instagram @comidadefavela. As reservas para as caravanas podem ser feitas pelo WhatsApp (21) 99079-7966.