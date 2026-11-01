Aulões pré-Enem gratuitos em Caxias e no RIo

O Pré-Vestibular Perifa Rio, em parceria com o Instituto Nós em Movimento, realiza, nos dias 7 e 14 de novembro, dois aulões preparatórios gratuitos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As atividades acontecerão em dois locais: na Nave do Conhecimento de Madureira e na FEBF/UERJ, em Duque de Caxias, em período integral, das 9h às 17h.

A iniciativa busca ampliar as oportunidades de acesso ao ensino superior para jovens e adultos das periferias. Em um país marcado pela desigualdade social, ingressar na universidade ainda é um desafio para milhares de estudantes que não têm acesso às mesmas condições de preparação.

A ação reafirma o compromisso das organizações com a educação popular e a democratização do ensino superior. Afinal, a universidade é um importante instrumento de ascensão social e não pode continuar sendo um privilégio de poucos.

Estudantes, vestibulandos e todos que sonham em ingressar na universidade estão convidados a participar. Serão dois dias de aprendizado, troca de conhecimentos e preparação coletiva. A periferia também tem direito à universidade!

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