Entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, a Praça Marechal Âncora, no Rio de Janeiro, virou palco do Festival Favela Cria, evento dedicado à celebração da cultura das favelas. Realizado pelo Instituto Papo Reto, Voz das Comunidades e Instituto Pró-Bono Brasil, o festival reuniu música, arte e diferentes expressões da cultura favelada em uma programação gratuita e aberta ao público.

As favelas e periferias tomaram conta do Centro e, para além da música, o festival reuniu diferentes manifestações artísticas e culturais, como artes contemporâneas, grafite, literatura, moda, gastronomia, poesia e empreendedorismo, tudo feito e protagonizado por quem vive nas favelas.

Entre os destaques da programação estavam as batalhas de rima, apresentadas por integrantes de coletivos de periferias e favelas de diferentes territórios do Rio de Janeiro e o Backstage de Cria, espaço apresentado pelo YouTube Brasil, com curadoria do Instituto Papo Reto, que reuniu artistas, empreendedores e profissionais do mercado criativo em palestras e rodas de conversa.

Na contramão da histórica falta de representatividade feminina nos festivais de rap, o Favela Cria apostou na presença de mulheres que vêm marcando a cena musical brasileira. O line-up contou com nomes como Ebony, Duquesa, Tasha e Tracie, Nanda Tsunami e MC Carol de Niterói. Também passaram pelo palco artistas como MC Hariel e Marechal, além de um show especial em celebração aos dez anos do projeto Favela Vive, com a presença de DK47 e Lord ADL.

A proposta do festival, no entanto, vai além de reunir grandes nomes da cultura periférica em um mesmo espaço. A iniciativa também busca criar oportunidades e deixar um legado para os empreendedores e artistas dos territórios. "A ideia começou a ser construída durante a pandemia, a partir de uma conversa entre os idealizadores e um coletivo de lideranças da cultura periférica. Então, a gente tinha ali uma preocupação muito grande de que não fosse simplesmente mais um festival. A gente queria construir algo que deixasse um legado, que gerasse oportunidade e que continuasse produzindo impacto mesmo depois que o evento terminasse", afirma Raull Santiago, idealizador do evento.

O Festival Favela Cria mostra que a favela não é apenas consumidora de cultura, mas também produtora, criadora e protagonista das suas próprias histórias e invenções, reforçando a importância de reconhecer e investir em quem constrói, diariamente, a cultura brasileira a partir dos territórios.