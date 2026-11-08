arte da economia circular na favela

Na favela, fazer render é quase uma arte. O pedreiro guarda a sobra da obra, o feirante aproveita o que ainda tem valor, a dona de casa dá novos usos a potes e embalagens e o catador enxerga possibilidades no que foi descartado. Essa malandragem de aproveitar, trocar e reinventar também é economia circular. Mas essa inteligência nem sempre conta com infraestrutura e investimento.

Foi nesse contexto que a Colônia de Pescadores Z-10, na Ilha do Governador, inaugurou ontem o primeiro Ponto Azul do Porto Reciclagem Social. O projeto atua na Maré, em Manguinhos e na Z-10 para fortalecer a economia circular e reduzir a poluição plástica na Baía de Guanabara.

"Estamos muito felizes de inaugurar o nosso Ponto Azul na Colônia de Pescadores Z-10. Ele é o primeiro marco concreto do nosso projeto focado em economia circular e que se propõe a repensar a forma como gerimos os nossos resíduos no entorno da Baía de Guanabara", afirma Rafaela Craizer, diretora técnica da BlackForest Solutions.

A programação reuniu oficinas artísticas, atividades com pescadores, caça ao tesouro, passeio pela região e pagode ao vivo. Os participantes levaram plástico reciclável e utilizaram o aplicativo RePorto.

A inauguração marca o início de uma nova etapa: a previsão é que, em 2027, as outras favelas participantes também recebam seus Pontos Azuis. Com pontos de entrega, aplicativo de recompensas e capacitação, o Porto aproxima a gestão dos resíduos do cotidiano comunitário, valorizando saberes locais.

A abertura do Ponto Azul provoca uma reflexão: como ampliar infraestrutura e investimento em territórios onde a inteligência para reaproveitar e criar soluções já existe? Na favela, muitos produtos ganham uma segunda vida. O desafio é fazer essa prática circular com estrutura, reconhecimento e oportunidade.

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