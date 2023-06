Bateria da Unidos da Tijuca retoma ensaios

Rio - A bateria da Unidos da Tijuca, conhecida como Pura Cadência, retoma nesta quinta-feira (15) os ensaios para o Carnaval de 2024. Os treinos acontecem a partir das 20h, na quadra da agremiação, na Avenida Francisco Bicalho, 47, no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio.Faltando oito meses para o desfile, os ritmistas passarão a se encontrar todas as quintas-feiras, sob o comando do mestre Casagrande. A cantora Lexa segue como a rainha.Em 2024, a Tijuca levará para Sapucaí o enredo "O Conto de Fados" , do carnavalesco Alexandre Louzada.