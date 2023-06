Carro de som da Lins Imperial será comandado por Rafael Tinguinha

Rio - Pelo sétimo ano consecutivo, Rafael Tinguinha vai comandar o carro de som da escola de samba Lins Imperial, agremiação que desfilará na Avenida Ernani Cardoso pela Série Prata no Carnaval 2024. Desta vez, o cantor, que chegou à agremiação como reforço, em 2017, voltará a ser a voz oficial maneira solo.

"Fiz um grande trabalho com o Lucas Donato. Tenho certeza que, juntos, trocamos muitas experiências e amadurecimento profissional. É uma amizade que cultivarei para o resto da minha vida. Desejo sorte e sucesso na sua nova caminhada, agora em São Paulo. Reassumir o comando sono do microfone é uma honra. A Lins Imperial é a minha casa, é a minha família. Me sinto totalmente à vontade por aqui", celebra o jovem.

Filho de Tinga, intérprete oficial da Unidos de Vila Isabel, Tinguinha é cantor e compositor, e teve sua primeira experiência como intérprete oficial em carreira solo em 2018.

Nascido e criado no Carnaval, ele vem da Herdeiros da Vila, escola de samba mirim onde cantou dos 8 aos 18 anos. Além desta, também já passou pela escola de samba mirim Tijuquinha do Borel.

No Grupo Especial já cantou ao lado de Tinga, seu pai, na Vila Isabel e na Unidos da Tijuca como apoio. No próximo carnaval, também será intérprete oficial da Em Cima da Hora, na Série Ouro.

O enredo da Lins Imperial vai exaltar a trajetória da cantora Jovelinha Pérola Negra.