Mocidade Independente de Padre Miguel vai falar sobre o caju no Carnaval 2024

Rio - A Mocidade Independente de Padre Miguel anunciou seu enredo para o Carnaval 2024 na noite desta terça-feira, com cerca de um mês de atraso. O carnavalesco Marcus Ferreira assina o enredo "Pede caju que dou... Pé de caju que dá!" ao lado do jornalista Fábio Fabato, que é também o autor da sinopse. A escola vai retratar na Marquês de Sapucaí a fruta do cajueiro, suas curiosidades e lendas.

"Sou a Mocidade e em 2024 vou cravar meus dentes em carne de Caju para saborear o essencial da alma do Brasil", diz a postagem anunciando o enredo nas redes sociais da escola.

A agremiação foi a última das 12 escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro a lançar seu enredo. O lançamento deveria ter ocorrido em maio, em uma festa na quadra da agremiação, na Vila Vintém, mas foi impedido de ser realizado por conta de uma decisão judicial relativa às eleições da escola. A decisão judicial foi revertida nesta terça-feira e, por isso, o enredo pode ser lançado.

A Mocidade Independente de Padre Miguel será a primeira escola a desfilar na Segunda-Feira de Carnaval, dia 12 de fevereiro de 2024.