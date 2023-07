Viviane Araújo retorna à quadra do Salgueiro para receber a Imperatriz

Rio - Viviane Araújo retomou sua agenda de compromissos como rainha de bateria da Acadêmicos do Salgueiro, com a abertura da pré-temporada de Carnaval. Na noite deste sábado, a escola de samba abriu a quadra localizada no Andaraí, na Zona Norte do Rio, para receber a Imperatriz Leopoldinense, campeã do Grupo Especial em 2023. Com um macacão coladinho ao corpo, a atriz comandou a festa ao lado da Bateria Furiosa e dos salgueirenses.

O presidente da agremiação, André Vaz, aproveitou a ocasião para apresentar aos convidados a decoração que exalta o enredo que a Salgueiro levará para a Sapucaí em 2024. Com desenvolvimento do carnavalesco Edson Pereira, "Hutukara" vai exaltar a força dos povos originários, através da cultura Yanomami, e alertar para a importância da preservação da Floresta Amazônica.