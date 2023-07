Conheça Jorge Amarelloh, o novo rei de bateria da Acadêmicos de Niterói

Jorge Weverton Calixto, de 28 anos, mais conhecido no Carnaval como Jorge Amarelloh, é o novo rei de bateria da Acadêmicos de Niterói, da Série Ouro. Ele assume a vaga após a saída de Juarez Souza.

Após passar pela ala de passistas de escolas como União da Ilha, São Clemente, Santa Cruz e Alegria da Zona Sul, o dançarino, desde 2021, é o responsável por coreografar a comissão de frente da Acadêmicos do Engenho da Rainha.

Ele também desenvolve coreografias para o elenco da Paraíso do Tuiuti, onde seu marido, Alex Coutinho, coordena os passistas. Jorge atuou, também, como rei da Em Cima da Hora por dois anos consecutivos, além de ter vasta experiência em apresentações no exterior.

"Por todas as agremiações que passei, fiz amigos e trago cada momento no meu coração. Tudo isso faz parte da minha trajetória. Sou eternamente grato por tudo que aprendi, por todas as oportunidades. Agora vou escrever mais um capítulo da minha história na Acadêmicos de Niterói como rei de bateria. É um sonho realizado", comemora o sambista.