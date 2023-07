Heater Anchieta é a nova rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói

Rio - A Acadêmicos de Niterói anunciou nesta quinta-feira (13) que Heather Anchieta, natural da cidade sorriso, será a nova rainha de bateria da agremiação. A beldade foi escolhida como primeira majestade da bateria “Cadência de Niterói” e desfila, em 2024, ao lado do rei Jorge Amarelloh.

Atuando como vice-presidente e diretora executiva de uma empresa norte-americana de ação social, Heather já se prepara para reinar para os seus ritmistas, comandados pelo Mestre Demetrius. Criada entre

Niterói e Dallas, nos Estados Unidos, a nova rainha se apaixonou pelo samba desde pequena por influência de sua avó.

Em 2010, passou a fazer parte de um grupo de samba no exterior e começou a estudar ainda mais a arte. Desde 2012, atua como passista show e atualmente também é Rainha de Bateria do Samba Houston. Com participação em várias escolas no carnaval carioca, nos dois últimos anos, nos dois últimos anos foi Rainha de Bateria do Arranco do Engenho de Dentro.



"Niterói tem um lugar muito especial no meu coração. Fui criada entre Niterói e Dallas, tenho muitas memórias lindas da minha infância com minha querida avó que morava na cidade. Atualmente tenho uma residência fixa em Niterói e tenho orgulho de poder representar essa cidade linda na frente da nossa bateria", afirmou.



Em sua preparação, Heather conta com Alex Coutinho e o próprio Jorge Amarelloh, desde 2020, quando fez a sua estreia como musa da Unidos de Bangu. A majestade considera os dois grandes inspirações para levar a arte do samba com verdade e amor. “Poder reinar com um grande amigo que admiro muito é uma grande honra! Não tenho palavras para descrever a felicidade que sinto nesse momento e sei que essa conexão entre rei e rainha promete muita alegria e samba no pé!", revela.



Em 2024, a Acadêmicos de Niterói será a 7ª agremiação a desfilar na sexta-feira de carnaval, pela Série Ouro. A agremiação apresentará o enredo “Catopês – Um céu de fitas”, desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins.