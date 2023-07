A Liesa faz a Festa Julina inédita na Cidade do Samba na sexta, sábado e domingo. O evento contará com shows de Lucy Alves, Falamansa e Forroçacana, além de comidas típicas e um concurso de quadrilhas juninas. A Imperatriz, atual campeã do Grupo Especial, também irá desfilar no local, onde haverá food trucks e diversas brincadeiras, como o touro mecânico. Os ingressos já estão à venda no site https://totalacesso.com/events/arraiadosamba, ou na Cidade do Samba (seg a sexta, 10h a 17h).