Império Serrano vai louvar os orixás no Carnaval 2024

O Império Serrano vai apresentar o enredo "Ilú-oba Oyo: a gira dos ancestrais" no Carnaval 2024. De autoria do carnavalesco Alex de Souza, o Reizinho de Madureira vai buscar o título da Série Ouro fazendo uma grande louvação aos orixás em forma de xirê.

Ilú-oba Oyo era o nome de um grande império que ocupava os locais onde hoje estão situados Nigéria, Togo e Benin, na África Ocidental. No período da diáspora, os filhos daquela terra transferiram seus cultos para o Brasil, onde recriaram suas tradições através de uma forma de religião, ao qual deram o nome de candomblé, na Bahia. Ele se popularizou e ganhou uma nova forma de rito com a união de todas as divindades no xirê, denominado no enredo da agremiação como "gira dos ancestrais".

Segundo o carnavalesco Alex de Souza, o tema vai mostrar a importância de cada orixá para determinada localização de Ilú-oba Oyo. O artista destaca que o enredo será um grande encontro entre o Império Serrano e este Império Africano, que teve e continua tendo grande influência na cultura e na religiosidade do povo brasileiro.

"Esse enredo já é especial porque será a primeira vez que o Império Serrano vai abordar 100% um tema sobre a religiosidade africana e o culto aos orixás. Iremos levar à Sapucaí este Império Africano, onde cada divindade é embaixador de um certo local. Com a diáspora, o candomblé foi criado, cresceu e ganhou algumas particularidades em seus ritos, como o xirê, que é a gira em que todos esses deuses estão unidos. E será essa ordem que iremos apresentar na Avenida, indo de Ogum a Oxalá, pedindo antes licença a Exu para que os caminhos sejam abertos. Veremos uma união entre impérios de pele preta, retinta e cheios de fundamentos", afirmou Alex de Souza.

No ano que vem, o Império Serrano será a oitava escola de samba a desfilar no sábado de Carnaval, dia 10 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí, visando o retorno ao Grupo Especial.