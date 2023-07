A Portela lança neste mês sua editora e selo musical, a "Portela Edições e Música". A iniciativa visa fomentar e amplificar o trabalho dos compositores, intérpretes e artistas da agremiação. O primeiro lançamento do selo será o álbum "Sambas Exaltação - Centenário da Portela", que terá 14 faixas e é resultado do concurso "Sambas de Terreiro", promovido pela direção da escola e pela Ala de Compositores Ary do Cavaco. Com direção musical de Leonardo Bessa. O trabalho está previsto para chegar a todas as plataformas de música até o final do mês.