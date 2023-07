Novo sistema de vendas

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) fechou uma parceria com a Ticketmaster para a venda de ingressos do Grupo Especial no Carnaval 2024. Com o acordo, pela primeira vez todas as entradas para o Sambódromo durante os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial serão gerenciadas por uma única tiqueteira, desde camarotes a arquibancadas e frisas.

"Essa iniciativa vai beneficiar diretamente as escolas de samba, que têm na venda de ingressos uma importante fonte de receita para continuar realizando grandes desfiles. Além disso, o público terá ainda mais facilidade e benefícios para comprar os ingressos de maneira moderna e segura com uma empresa que tem larga experiência em eventos do porte do Rio Carnaval", ressaltou o diretor de Marketing da Liesa, Gabriel David.

Além de ser o único canal para a venda de ingressos, a Ticketmaster trará medidas tecnológicas para evitar fraudes, como o QR Code dinâmico. Ao adquirir os ingressos digitais, o código para acesso à Sapucaí será atualizado diversas vezes por minuto, garantindo que aquela entrada seja utilizada realmente pela pessoa para quem a compra foi realizada. Também haverá a possibilidade de adicionar um seguro ao ingresso do público.

Em breve, a Liesa divulgará as datas para a venda de ingressos, além de outros detalhes da nova parceria com a Ticketmaster.