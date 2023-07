Parceria de carnavalescos

O tempo passou da disputa entre carnavalesco e o ego maior do que a beleza plástica de um desfile. Na Porto da Pedra, que está de volta ao Grupo Especial, o carnavalesco Mauro Quintaes chamou o amigo Jorge Silveira para desenhar o figurino da ala de compositores do Tigre.

"A roupa dos compositores tem um grafismo todo todo peculiar. É uma coisa com uma pegada nordestina. Aí quando eu bati o olho no figurino, falei que tem a cara do Jorge Silveira. Fiz a proposta para fazer essa parceria artística. Ele está aqui doando sua arte para o projeto da Porto da Pedra", afirmou Mauro Quintaes.

Feliz pela parceria, Jorge Silveira, atual campeão do carnaval de São Paulo com a Mocidade Alegre, celebrou o encontro com Quintaes.

"Muito feliz pelo convite. O Mauro é uma referência, um amigo, um artista da minha memória afetiva. Cresci vendo o trabalho do Mauro, tive a oportunidade de poder trabalhar aprendendo com ele. É felicidade poder voltar aqui nessa condição de junto a um amigo num ambiente que pra mim é super conhecido que é o carnaval do Rio de Janeiro. É minha casa também".

Jorge Silveira disse que se sentirá como um integrante da escola de São Gonçalo na Sapucaí. "Ele me pediu para mergulhar na referência que é a literatura de cordel. É uma coisa que se aproxima muito do meu desenho naturalmente. Quando for ver o desfile da Porto da Pedra sei que estarei na mesma energia e torcendo".