Viradouro apresenta fantasias para 2024

Em um evento restrito a convidados e lideranças dos segmentos da escola, a Unidos do Viradouro apresentou no barracão, na Cidade do Samba, os protótipos das fantasias para o Carnaval 2024. Foram mostradas as fantasias das 22 alas que serão divididas nos cinco setores do desfile que vai contar o enredo "Arroboboi, Dangbé".

A confecção dos protótipos foi feita pelos profissionais do ateliê da escola, coordenados por Alessandra Reis. Além dos figurinos que serão reproduzidos para ilustrarem o desfile do ano que vem, foram criados outros cinco exclusivamente para a festa, que foram vestidos por pessoas bem conhecidas e queridas pela comunidade. Tia Clea, responsável pela ala das baianas, representou a Sacerdotisa Ancestral. As musas Carolina Macharette e Bellinha Delfim encarnaram, respectivamente, a Guerreira Minô e Gu Rainha. A Senhora da Irmandade foi representada pela porta-bandeira Rute Alves, enquanto o jovem ritmista Caio deu vida a um Ogã.

O carnavalesco Tarcisio Zanon resolveu utilizar em algumas fantasias do próximo desfile uma bem-sucedida experiência que adotou em algumas alegorias do último carnaval. "A mesma arte cinética que usei em algumas alegorias se integra, agora, a algumas fantasias. Minha preocupação também foi aliar plasticidade e leveza", disse.