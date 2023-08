Cara nova na harmonia

A Unidos do Porto da Pedra anuncia a contratação de mais um reforço para o Carnaval 2024: o diretor geral de Harmonia Amauri de Oliveira. Ele retorna ao segmento depois de passagens bem sucedidas nas direções de Carnaval e harmonia da agremiação.

"Nesse primeiro momento, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar voltando, agradecer ao meu amigo, o presidente de honra Fabio Montibelo por essa grande oportunidade de estar voltando à escola. Volto renovado, com muita vontade de fazer o melhor. Tenho certeza que a Porto da Pedra vai fazer o maior carnaval da história da escola. Na conversa que tive com o Fabio, na última segunda-feira, foi mostrado o projeto para 2024. Ele está muito motivado e agora a nossa responsabilidade é fazer acontecer", contou Amauri.

O diretor de harmonia do Tigre iniciou sua trajetória em 2007, comandando o segmento mais complexo da agremiação gonçalense, e hoje, com uma vasta experiência no Carnaval do Rio de Janeiro, ele busca o fortalecimento do segmento com um trabalho intenso, focado na comunidade.

"Estou bastante ansioso para começar o trabalho de canto com a comunidade. A nossa comunidade é o nosso grande tesouro, nosso grande bem!", destaca Amauri, que está ansioso para arregaçar as mangas e trabalhar com velhos amigos.

"Voltar a trabalhar com o Aluízio Mendonça, nosso diretor de Carnaval, com Luiz Borges e Ivan Brazil, na comissão de harmonia, me motiva bastante, são meus amigos, independente do Carnaval, eles são meus amigos particulares. É uma motivação a mais e agora é começar os trabalhos, arregaçar as mangas. E vamos à luta! Teremos uma Porto da Pedra gigante, uma Porto da Pedra grandiosa no carnaval de 2024", avisa o diretor.