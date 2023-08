Beija-Flor exibe figurinos

A Beija-Flor de Nilópolis reuniu os representantes dos principais segmentos na quadra para um momento especial: mostrar os desenhos dos figurinos para o Carnaval 2024. Estiveram presentes diretores de harmonia, de bateria, musas e destaques da agremiação.

"Esse primeiro contato das lideranças com as fantasias, mesmo ainda na ilustração, é fundamental para que todos os segmentos tenham uma ideia do que vem por aí. Estamos ansiosos agora para apresentar os protótipos à comunidade", destacou o carnavalesco João Vitor Araújo.

A Azul e Branca será a segunda escola a desfilar no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro, com o enredo "Um delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila", que contará a história de Benedito dos Santos, um importante personagem da cultura alagoana, fundador do Cavaleiro dos Montes, um dos blocos de rua mais tradicionais de Maceió.

Atualmente, a agremiação está na fase de disputa de samba-enredo, na qual dez obras permanecem com chances. A próxima etapa vai acontecer no dia 17 de agosto.