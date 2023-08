Feijoada na Vila Vintém

A Unidos de Padre Miguel faz hoje, a partir das 13h, mais uma edição da tradicional Feijoada UPM. O evento contará com um super show dos segmentos do Boi Vermelho, Grupo Escolha Nossa e Chacal do Sax. Além disso, vai rolar a apresentação dos 12 sambas inscritos na disputa da Vermelha e Branca da Vila Vintém. Até às 15h, a entrada é 1kg de alimento não perecível (exceto fubá e sal). A partir das 15h, o valor será de apenas R$ 5. Mesas para quatro pessoas, já incluindo a feijoada, estão à venda na quadra da escola.