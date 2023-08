Ana Thaís Matos se diverte com Erika Januza na feijoada da Viradouro

Rio - Ana Thaís Matos, jornalista da TV Globo e comentarista da Copa do Mundo Feminina, prestigiou a feijoada da Viradouro, em Niterói, neste domingo. Acompanhada do noivo, Rafael Falanga, que é presidente da Mocidade Unida da Mooca, de São Paulo, Ana Thaís se esbaldou no evento e arriscou alguns passos ao lado da rainha de bateria, a atriz Erika Januza.



"Realizei um sonho, cantei todos os sambas que eu mais amo da Viradouro e paguei uma grande dívida com a menina Ana, que segue viva dentro de mim sempre", contou a jornalista em um publicação no Instagram.

A comunicadora agradeceu o carinho que recebeu de Erika, e reverenciou mestre Ciça, a quem chamou de "o maior dos maiores". No evento Ana Thaís também posou ao lado da rainha da Imperatriz, Maria Mariá. A atual campeã do carnaval foi a convidada de honra da festa.