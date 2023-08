Maricá faz papo com os compositores

A União de Maricá reservou duas datas para tirar as dúvidas sobre o enredo "O Esperançar do Poeta". Na próxima quarta e quinta, respectivamente, o carnavalesco André Rodrigues vai receber os compositores, em Maricá e no Rio de Janeiro, para conversar sobre o tema que a escola vai apresentar na Marquês de Sapucaí em 2024. Ambos os encontros serão das 19h às 22h.

Segundo o diretor de carnaval Wilsinho Alves, o tira-dúvidas é uma etapa fundamental no processo de construção do samba. "Temos um belíssimo enredo, bem popular e é fundamental que os sambas estejam bem alinhados ao que foi idealizado", disse.