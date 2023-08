Estrutura para o desfile

A Unidos de Padre Miguel realiza uma reforma no barracão para dar mais estrutura de trabalho e conforto aos profissionais que preparam o desfile do ano que vem. Todo o valor foi obtido com a venda de materiais que a escola não utilizava mais e que estavam ocupando espaço no terreno, como ferros e esculturas.

"O barracão é um lugar especial, é onde nascem os sonhos e se concretizam as ideias que encantarão o público durante o nosso desfile. Realizamos essa reforma buscando garantir um ambiente propício para o trabalho dos nossos artistas e nossos carnavalescos", contou Lara Mara, diretora de carnaval.

A obra englobou todas as salas, almoxarifado, cozinha, a fachada do barracão, banheiros e o alojamento para funcionários que moram longe. Também foi criado um espaço para alimentação e uma área para fumantes, importante para evitar possíveis acidentes, já que as equipes trabalham com materiais inflamáveis.

"A reforma de nosso barracão fornece segurança e organização, garantindo a integridade dos nossos materiais e dos profissionais envolvidos. Fizemos um levantamento de tudo que poderia ser vendido e conseguimos fazer a reforma. Buscamos investir na excelência do nosso carnaval e na perpetuação da nossa escola de samba como referência no mundo do samba", disse Alessandro Cobra, diretor de barracão.

Dentro da produção da Unidos de Padre Miguel, todos os colaboradores trabalham uniformizados, com equipamentos de proteção e crachás de identificação.

"É de extrema importância trabalhar em um ambiente agradável, confortável e organizado. Considerando a quantidade de profissionais, dos mais variados segmentos, que diariamente exercem suas funções aqui, esses três itens se fazem ainda mais necessários. A reforma do nosso barracão veio, acima de tudo, para oferecer todas as condições necessárias para que os nossos profissionais trabalhem com dignidade e conforto", observou o carnavalesco Lucas Milato.