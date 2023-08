Planejamento na Superliga em 2024

O presidente da Superliga Carnavalesca do Brasil, Pedro Silva, e o diretor de carnaval da entidade, Dionísio Luiz, concederam uma entrevista ao site Carnavalesco, na qual falaram sobre os preparativos visando os desfiles de 2024. Entre os principais pontos, os dirigentes defenderam a implementação de uma gestão planejada e com maior profissionalização das séries Prata e Bronze, além do Grupo de Avaliação.

"É um trabalho de renovação. Tanto eu quanto o Dionísio fazemos parte de uma geração que acompanhou essa evolução do Carnaval e do samba, esse movimento que foi feito, e a gente pode beber dessa água para extrair boas referências. Estamos tendo essa oportunidade e não podemos sair achando que sabemos tudo, muito menos vamos aceitar que podemos errar porque trazemos o novo, pelo contrário. Temos que ter muita responsabilidade", disse o presidente.