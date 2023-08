A porta-bandeira da Viradouro, Rute Alves, terá dupla jornada no Carnaval 2024. Além de ser a responsável pela condução do pavilhão da escola de Niterói, ela será a treinadora do casal de mestre-sala e porta-bandeira da Estácio de Sá, Feliciano Jr. e Thais Romi. "É de uma alegria e gratidão imensa", disse Rute.