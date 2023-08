Mocidade lança loja virtual

Boa notícia para os apaixonados pela Mocidade Independente de Padre Miguel. Nos próximos dias, os torcedores da Estrela Guia vão contar com uma loja virtual (boutiquemocidade.lojavirtualnuvem.com.br) para comprar produtos da escola de coração.

"Esse era um dever nosso com toda a torcida. Um desejo antigo do presidente Flávio. Sabíamos da dívida e agora vamos começar um novo momento de aproximação com o Independente. Sabemos do potencial que a Mocidade tem em nível nacional e até em países como Argentina e Portugal, por exemplo. Por isso, queremos estar próximos atendendo com nossos produtos a todos que quiserem consumir a Estrela Guia. É um projeto que vem para reforçar a nossa marca, mas sem dúvida alguma, trazer um faturamento incremental para o dia a dia da escola também", explicou Bryan Clem, diretor de marketing.

A escola projeta diversos materiais clássicos que o torcedor já consome, como camisas, bonés e ainda promete novidades.

"Vamos trabalhar com o enxoval clássico que o torcedor já está acostumado e quer consumir na loja oficial da escola, mas também trazer o nosso posicionamento de inovação e vanguarda em algumas linhas. O torcedor pode esperar muita novidade em diversas categorias", assegurou Bryan Clem.

Perguntado qual será a grande aposta da loja virtual, o diretor de marketing da Mocidade revela: "Será em uma linha que visa trazer as tendências da moda casual para a realidade de uma escola de samba. Vamos ter algumas linhas focadas nos jovens. Nossa missão é rejuvenescer essa base consumidora e fazer com que a gente esteja na briga pelo hábito de compra deste público, que hoje ainda nem considera usar produto licenciado ligado ao Carnaval".

Inicialmente, a escola fará a entrega por intermédio dos Correios. "Para esse primeiro momento usaremos os métodos clássicos de envio como Correios. Mas já estamos em conversas para usar ferramentas como compre e retire em pontos para deixar o mais prático e rentável ao nosso torcedor".

Sobre a importância de chegar ao virtual com os produtos da escola, Bryan Clem cita o trabalho realizado todos os meses do ano e que geram custos. "Uma escola funciona o ano inteiro. Claro que as sazonalidades ajudarão demais nas vendas, mas termos uma fonte incremental de renda que fomente todo o ano é sempre um fator agregador ao nosso fluxo. A nossa missão como marketing é tentar buscar novos negócios para a realidade da agremiação".